Migliaia di clienti di TIM in tutta Italia si sono lamentati di interruzioni e problemi tecnici che la società ha attribuito ad un malfunzionamento con un server internazionale.

Gli utenti dalla città nord di Milano al capoluogo siciliano Palermo hanno segnalato problemi, ed è stato attestato che il problema principalmente si è focalizzato sui servizi Internet di rete fissa.

Alcuni tifosi di calcio nello specifico si sono lamentati delle interruzioni dello streaming di alcune partite di Serie A. “È stato rilevato un problema di connessione che impatta sul servizio a livello nazionale. Sono in corso analisi per risolvere il problema”, ha detto un portavoce di TIM.

Non vi era alcuna indicazione che i problemi fossero causati da hacker, ha riferito l’agenzia di stampa italiana ANSA.

TIM, l’ex monopolio nazionale delle telecomunicazioni, è al centro di una lotta per l’acquisizione, con il gruppo di private equity KKR che ha presentato un’offerta non vincolante per l’acquisto della sua rete.

Un’offerta niente male

L’offerta da 12 miliardi renderà privato il più grande gruppo telefonico italiano, ha dichiarato la società domenica.

La mossa di KKR arriva mentre il CEO di TIM, Luigi Gubitosi, lotta per la sopravvivenza dopo essere stato preso di mira dal principale investitore Vivendi (VIV.PA) a seguito di due profit warning in tre mesi.

TIM ha dichiarato che KKR ha fissato un prezzo indicativo di 0,505 euro per la sua possibile offerta di acquisto, un premio del 45,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di venerdì. KKR offrirebbe lo stesso prezzo anche per le azioni di risparmio di TIM.

Un nuovo proprietario dovrebbe anche farsi carico del debito lordo di TIM di 29 miliardi di euro.