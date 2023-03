Case, in questi comuni potrai acquistarne una ad 1 euro

Le abitazioni, generalmente percepite come certezze, possono talvolta rappresentare un problema per i proprietari che, in specifici contesti, preferiscono lasciarle vuote per motivazioni sociali, economiche o legate alle crisi. Per risolvere questa problematica, è stata ideata l‘iniziativa delle case a 1 euro, che prosegue ancora nel 2023. Il progetto fu concepito nel 2010 dall’amministrazione di Vittorio Sgarbi, allora sindaco di Salemi, un rinomato e bellissimo borgo siciliano.

Case: ecco perché costano così poco

L’idea, inizialmente sottovalutata, mirava a liberare il comune da numerosi alloggi fatiscenti e attirare turisti e investitori in un borgo già famoso. L’iniziativa, partita come esperimento, fu subito apprezzata poiché consentiva di acquistare un’abitazione con atto di vendita a soli 1 euro, pur con alcune condizioni, come farsi carico delle spese legali, burocratiche e dei lavori di ristrutturazione. Quasi tutti i comuni che adottano l’idea delle case a 1 euro richiedono l’apertura di una polizza fideiussoria.

La proposta è stata replicata e adattata da molti altri comuni in Italia, portando anche numerosi acquirenti stranieri a investire in immobili di diversa natura. Nel 2023, diversi comuni continuano a proporre case a 1 euro attraverso bandi di concorso pubblicati sui loro siti web ufficiali.

Ecco alcuni dei comuni in cui è possibile trovare case a 1 euro:

Zungoli (Avellino), Campania

(Avellino), Campania Patrica (Frosinone), Lazio

(Frosinone), Lazio Cantiano (Pesaro Urbino), Marche

(Pesaro Urbino), Marche Borgomezzavalle (Verbano Cusio Ossola), Piemonte

(Verbano Cusio Ossola), Piemonte Nulvi (Sassari), Sardegna

(Sassari), Sardegna Mussomeli (Caltanisetta), Sicilia

(Caltanisetta), Sicilia Gangi (Palermo), Sicilia

(Palermo), Sicilia Regalbuto (Enna), Sicilia

(Enna), Sicilia Salemi (Trapani), Sicilia

(Trapani), Sicilia Sambuca (Agrigento), Sicilia

Questa iniziativa ha permesso di dare nuova vita a numerosi borghi italiani, attrarre investimenti e stimolare il turismo, contribuendo allo sviluppo economico e alla rivalutazione di queste aree.