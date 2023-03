Il Governo italiano ha appena approvato un nuovo decreto legge che introduce alcune manovra per intervenire sulla situazione Luce e Gas che ormai da mesi sta martoriando il popolo che necessita di un intervento per evitare di finire veramente alla saturazione, le misure adottate intendono calmierare l’aumento incontrollabile e imprevedibile dei prezzi, diventato ormai un peso insostenibile per le famiglie e per le loro finanze.

Gli interventi del Governo

Gli aiuti partiranno dal mese di Aprile e riguarderanno tutto il secondo trimestre dell’anno e andranno a investire le famiglie economicamente più svantaggiate della nazione, ovvero quelle con valore ISEE inferiore a 15.000 euro nonché coloro con gravi problemi di salute certificati.

Nel dettaglio l’IVA sul gas verrà ridotta del 5% (rispetto al 10%), mentre saranno azzerati gli oneri di sistema sul gas, i quali però verranno ripristinati in toto sulla corrente elettrica, i quali si aggirano a circa 4 centesimi di euro per kilowattora.

Facendo un recap dunque di quanto accadrà nei prossimi mesi avremo che:

Bolletta gas : Al momento era previsto oltre che l’eliminazione degli oneri anche uno sconto di 30 centesimi su metro cubo, sconto che però verrà ridotto progressivamente col passare dei mesi fino al suo azzeramento, in termini pratici da un iniziale abbassamento vedremo un graduale rialzo del prezzo del gas.

Bolletta Luce: Previsti rincari intorno al 20%.

Inoltre nel caso il costo del gas dovesse superare determinate soglie per il periodo del bimestre ottobre-dicembre 2023 verrà accreditato ai clienti domestici residenti un contributo mensile “erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche“.