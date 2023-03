Continuano le buone notizie per quanto concerne le bollette per la luce e per il gas in Italia. Dopo un lungo periodo caratterizzato da rincari e giochi al rialzo sui prezzi per l’energia domestica, finalmente in primavera i contribuenti avranno modo di risparmiare.

Bollette, finalmente la riduzione sui costi di gas e luce

Le migliori notizie arrivano certamente sul fronte dell’energia elettrica. In base agli andamenti del mercato libero, infatti, il prezzo per la componente luce sul mercato libero dovrebbe scendere nei prossimi giorni sino al 55% rispetto a quelli che erano i prezzi della precedente stagione invernale.

Uno scenario simile, ma leggermente meno accentuato, riguarda anche i costi per il gas. Rispetto a quelle che erano i costi dell’inverno, i prezzi per la componente energetica del metano dovrebbero scendere sino al 20%.

Queste riduzioni sui costi delle bollette potrebbero portare a sconti, in prospettiva annua, di centinaia di euro per i contribuenti italiani. Gli sconti dovrebbero essere anche superiori nel corso dell’anno, qualora si confermi il trend in discesa per i prezzi delle forniture energetiche anche in primavera inoltrata ed in estate.

Un piccolo rialzo sulle bollette però ci potrebbe essere relativamente alle tasse. Scaduto il fondo di 21 miliardi previsto in legge di bilancio dal Governo a dicembre, le nuove risorse da mettere in campo per il Governo prevedono una spesa di 5 miliardi. Gli italiani avranno sempre lo sconto su IVA e componenti aggiuntive per il gas, ma ritroveranno a breve le componenti aggiuntive in forma piena sulle bollette dell’energia elettrica.