Sebbene accostare Wikipedia ad un audio possa sembrare un binomio azzardato, il parallelismo tra loghi famosi e determinati suoni può alle volte risultare azzeccato e avvincente, in quanto si può creare un legame indissolubile con un suono che appena ascoltato richiama subito alla mente una determinata azienda o società, consolidandone il blasone, gli esempi sono molteplici, dal tu-dum di Netflix fino alle note che accompagnano la intro di “20th Century Fox“.

Dunque la combo logo+audio è decisamente conosciuta e ben strutturata nelle aziende più famose, ecco dunque perché anche Wikipedia avrebbe pensato di unirsi al club con un proprio suono dedicato, con tale presupposto il suono è stato anche intitolato “Il suono di tutta la conoscenza umana“, se lo traduciamo pari pari dall’inglese.

Il suono dopo un lungo contest

Per arrivare a questo risultato la Wikimedia Foundation ha bandito un contest per trovare un logo audio adeguato, così dopo oltre 3.000 invii il vincitore è stato un ingegnere nucleare di nome Thaddeus Osborne, che come riconoscimento riceverà un premio di 2.500 dollari per aver creato il suono vincente.

Ecco la dichiarazione del vincitore: “La musica è sempre stata una parte enorme della mia vita e un modo per me di viaggiare con la mente nel mondo, dal cortile della mia piccola città. Ogni brano musicale mi ha trasportato in un posto nuovo e mi ha insegnato qualcosa di nuovo. In qualità di fan sfegatato di Wikipedia, credo fermamente che l’impegno della piattaforma per informazioni affidabili e gratuite sia essenziale per il nostro successo globale. Incorporando il mio suono, spero di rendere Wikipedia ancora più accessibile e coinvolgente, consentendo ai lettori [e ora agli ascoltatori] di intraprendere il proprio viaggio di scoperta e conoscenza. Con più risposte e informazioni a portata di mano, possiamo affrontare grandi problemi e creare un futuro migliore per tutti“.

Ed ecco in basso l’audio della durata di circa 5 secondi.