Whatsapp, tra le grandi novità ci sono anche le audio chat sui gruppi

A pochi giorni dalle indiscrezioni riguardanti la possibilità che WhatsApp stia lavorando sui messaggi vocali temporanei, dalla versione beta dell’app di Meta emerge che gli sviluppatori stanno implementando una nuova funzione per le chat di gruppo chiamata Audio Chat.

Whatsapp: le nuove funzioni dell’app

La nuova funzione Audio Chat consentirà di avviare chat audio tramite la pressione di una nuova icona a forma di onda nella parte superiore delle chat di gruppo. Attualmente, nemmeno nella versione beta la funzionalità è attiva, e non si sa ancora come funzionerà esattamente e quali saranno le differenze rispetto alle registrazioni audio tradizionali. Tuttavia, è noto che una volta avviata la chat audio, sarà presente un pulsante “riaggancia” nella parte superiore.

L’interfaccia utente iniziale suggerisce che le chat audio potrebbero funzionare in modo simile ai Twitter Spaces o alle Voice Chat di Discord, permettendo ai membri dei gruppi di entrare e uscire per partecipare alle conversazioni audio. La scorsa settimana, nel frattempo, WhatsApp ha aggiornato l’applicazione per Windows, rendendola più veloce e simile alla versione mobile, con la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo con un massimo di otto persone e chiamate audio con fino a 32 partecipanti.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli sulla funzione Audio Chat, è chiaro che WhatsApp sta cercando di espandere le sue opzioni di comunicazione per rimanere competitiva in un mercato in continua evoluzione. Con altre piattaforme di messaggistica come Telegram e Signal che offrono funzionalità simili, è essenziale per WhatsApp mantenere il passo con le aspettative degli utenti.

È probabile che nei prossimi mesi vedremo ulteriori aggiornamenti e nuove funzioni introdotte nella versione beta e, successivamente, nella versione stabile dell’app. Tuttavia, è importante ricordare che non tutte le funzionalità presenti nella versione beta verranno necessariamente implementate nella versione finale, poiché alcune potrebbero essere modificate o abbandonate in base al feedback degli utenti e alle esigenze del mercato.