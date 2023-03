WhatsApp sta lavorando a nuovi aggiornamenti per migliorare ulteriormente la piattaforma di messaggistica istantanea e renderla ancora più completa ed efficace per gli utenti. Uno specifico aggiornamento potrebbe portare una grande soddisfazione ai fruitori di WhatsApp nei prossimi mesi.

WhatsApp, finalmente si potranno modificare i messaggi

Dopo numerosi rumors nelle scorse settimane, sembra che gli sviluppatori di WhatsApp stiano finalmente aprendo ad una possibile funzione che permetterà agli utenti di modificare un messaggio già inviato, senza doverlo necessariamente cancellare come avviene ora.

Questo upgrade completerà ulteriormente la rosa di funzioni a disposizione degli utenti, permettendo di correggere errori o imperfezioni di tipo grammaticale. Il procedimento per la modifica del messaggio sarà simile a quello per la cancellazione: gli utenti dovranno selezionare il messaggio da modificare e avranno pochi secondi per apportare le modifiche desiderate.

Sempre in maniera speculare a quanto previsto con la cancellazione dei messaggi, gli utenti che modificheranno un messaggio si esporranno ad una notifica nei confronti del destinatario. Ovviamente, per la modifica sarà necessaria ed utile la mancata visualizzazione da parte del destinatario.

Il capitolo sulle tempistiche lascia ancora qualche dubbio. L’upgrade arriverà a breve sia su smartphone Android di ultima generazione che su iPhone. La funzione è già in fase di sperimentazione sulle diverse versioni beta della piattaforma di messaggistica istantanea.