Trinitite, il materiale tossico nato dall'esplosione delle armi nucleari

Nonostante questo vetro sia leggermente radioattivo, non lo è sufficientemente da destare preoccupazione tra gli scienziati e gli esperti del settore. Tuttavia, la radioattività residua lo rende un oggetto di studio interessante per comprendere meglio gli effetti delle esplosioni nucleari sull’ambiente circostante e per sviluppare strategie di bonifica e mitigazione in caso di incidenti nucleari.

Oggi, la trinitite è conservata in collezioni scientifiche e musei, e rappresenta una testimonianza tangibile delle potenti forze rilasciate dalle armi nucleari.