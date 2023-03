TIM distrugge Iliad, le offerte si sfidano a partire da 70GB fino a 120GB in 5G

TIM è uno dei gestori più attivi attualmente, soprattutto per via delle sue nuove offerte dedicate ai vecchi utenti. Ora come ora non ci sono infatti dubbi sulla grande qualità di questa azienda, la quale in Italia resta incontrastata. Sarà anche molto più semplice recuperare una parte del pubblico, visto che mai come questa volta il celebre provider ha scelto di optare per prezzi bassissimi.

TIM: la concorrenza perde di fronte alle nuove offerte Wonder, ecco le promo più interessanti fino a 100GB in 5G

Ora come ora sembra esserci un confronto in atto tra due gestori leader nel panorama della telefonia mobile italiana. Il primo è sicuramente Iliad fresco del suo grande obiettivo dei 10 milioni di utenti raggiunto ormai diversi mesi fa, mentre il secondo è il baluardo di sempre TIM.

Partendo proprio da quest’ultimo, forte anche del suo nome che nei decenni è stato in grado di scandire i ritmi della telefonia in Italia, si possono ammirare due offerte. Queste vengono proposte e soprattutto ai vecchi clienti, i quali dovranno quindi reputarsi fortunati dopo aver ricevuto una chiamata o un messaggio con un invito al rientro. La prima delle due offerte Wonder è quella che costa solo 7,90 euro al mese. Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti illimitati verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti ma in particolar modo 70 giga per connettersi ad Internet usando la connessione 5G. La seconda offerta proposta da TIM è invece quella che costa 9,90 € al mese. Al suo interno ci sono, in maniera speculare alla prima, minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi ma questa volta con 100 giga in 5G per navigare sul web.