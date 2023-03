Uno dei maggiori pericoli a cui goni utente deve prestare attenzione per il proprio smartphone sono sicuramente le app malware, si tratta di software decisamente subdoli pensati per insediarsi nel dispositivo e prelevare dal suo interno tutti i dati sensibili sfruttabili dall’hacker che l’ha creato quali: chat, sms, contatti, immagini e dati di accesso di vario tipo.

Generalmente queste app si camuffano come banalissime applicazioni di utility che all’installazione richiedono però dei permessi decisamente profondi per il loro funzionamento, i quali una volta ottenuti garantiscono un accesso completo al device con la possibilità dunque di espletare liberamente la propria azione dannosa.

Indubbiamente in caso di infezione le conseguenze possono essere decisamente gravose, in quanto tutta la propria privacy verrebbe sbandierata senza nessun blocco, ecco dunque perché accorgersi in tempo del danno è essenziale.

I segnali che il vostro smartphone è infetto

Uno smartphone infetto lancia molteplici segnali di non essere in buona salute, serve però un occhio decisamente attento per coglierli:

Rallentamento improvviso : Uno smartphone infetto sarà impegnato h24 a compiere gli ordini di un malware, dunque nelle normali attività sarà pesantemente rallentato.

: Uno smartphone infetto sarà impegnato h24 a compiere gli ordini di un malware, dunque nelle normali attività sarà pesantemente rallentato. Autonomia ridotta : Dal momento che lo smartphone sarà sempre impegnato anche il suo processore lo sarà altrettanto, dunque i consumi aumenteranno incredibilmente.

: Dal momento che lo smartphone sarà sempre impegnato anche il suo processore lo sarà altrettanto, dunque i consumi aumenteranno incredibilmente. Malfunzionamento generale : Ovviamente interferendo con il suo normale funzionamento potrete notare problemi di vario tipo, app interrotte e blocchi improvvisi.

: Ovviamente interferendo con il suo normale funzionamento potrete notare problemi di vario tipo, app interrotte e blocchi improvvisi. Comparsa di pubblicità: Spesso i malware fanno anche questo, fanno apparire pubblicità all’interno del dispositivo senza nessun consenso.

Se notate alcuni di questi problemi le probabilità che il device sia infetto sono altissime.