OPPO ha appena annunciato la sua nuova serie di telefoni di punta: parliamo del Find X6 e Find X6 Pro.

Al momento i due telefoni sono stati annunciati solo in Cina. La società non ha ancora piani ufficiali per un lancio globale, almeno non per il modello “Pro”. Vedremo se questo cambierà andando avanti.

Parlando invece di design, ha una grande fotocamera sul retro, che sporge un po’. Il dispositivo è realizzato in metallo e vetro, anche se esiste una variante che combina il vetro con la pelle vegana sul retro (marrone + bianco).

Sulla parte anteriore del telefono si trova un foro per la fotocamera del display centrato. Quel display è curvo verso i lati e anche il lato posteriore si curva nella cornice. Il pulsante di accensione/blocco si trova sul lato destro, mentre i pulsanti di volume su e giù separati si trovano sulla sinistra.

Parliamo delle fotocamere in primo luogo poiché questo è ciò su cui OPPO si è concentrata maggiormente nei suoi materiali per la stampa. Ci sono tre fotocamere incluse sul retro del telefono. OPPO afferma di aver affrontato lo sviluppo di questo telefono con una filosofia che tutte e tre sono fotocamere principali, in un certo senso. Voleva che tutte e tre le fotocamere fossero ugualmente utili.

La fotocamera principale si distingue, dal punto di vista delle specifiche. OPPO utilizza qui il sensore IMX989 di Sony, che è un sensore per fotocamera da 1 pollice utilizzata nello Xiaomi 13 Pro e Vivo X90 Pro. La fotocamera da 50 megapixel ha una dimensione dei pixel post-binning di 3,2um, apertura f/1.8, lunghezza focale di 23 mm, supporto OIS e obiettivo 1G+7P.

Una luminosità da record

La fotocamera ultrawide da 50 megapixel utilizza il sensore IMX890 di Sony. Ha una dimensione in pixel post-binning di 2um, apertura f/2.2, lunghezza focale di 15 mm, modalità macro e un obiettivo 7P. La terza fotocamera è un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (sensore IMX890 di Sony, dimensione pixel post-binning 2um, apertura f/2.6, zoom ottico 3x, lunghezza focale 65 mm, OIS). Anche l’NPU di imaging MariSilicon X fa parte del pacchetto. Hasselblad ha contribuito a mettere a punto queste fotocamere.

Una singola fotocamera selfie da 32 megapixel (sensore IMX709 di Sony) si trova sul lato anteriore del dispositivo. Quella fotocamera viene fornita anche con un modulo obiettivo 7P.

Questo è il display più luminoso mai costruito fino ad oggi.

Nella parte anteriore è presente un display QHD+ (3168 x 1440) LTPO AMOLED da 6,82 pollici che ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (adattativa) ed è protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Raggiunge fino a 2.500 nit di luminosità di picco, che è un nuovo record.

Il telefono è alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2. OPPO ha incluso 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X, a seconda del modello che scegli. Il modello da 12 GB di RAM include 256 GB di memoria flash UFS 4.0, mentre il modello da 16 GB di RAM è disponibile nelle opzioni di archiviazione UFS 4.0 da 256 GB e 512 GB.