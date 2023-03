Il debutto di OnePlus Nord CE 3 Lite è sempre più vicino. L’azienda terrà l’evento di presentazione il prossimo 4 aprile e, in questa occasione, saranno lanciate anche le Nord Buds 2.

In attesa di scoprire le caratteristiche tecniche ufficiali dello smartphone, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni trapelate per conoscere nuovi dettagli della scheda tecnica. I nuovi dettagli sembrano provenire direttamente dalla stessa OnePlus e permettono di conoscere meglio il Nord CE 3 Lite.

Le novità in arrivo con il device si preannunciano interessanti, considerando che il Nord CE 3 Lite sarà il primo della serie Nord a poter vantare una fotocamera da 108 MP. L’ottica, inoltre, consentirà lo zoom ottico a 3x senza distorsioni per garantire la massima qualità in ogni condizione.

In attesa della presentazione ufficiale, scopriamo le caratteristiche e le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3 Lite

Inoltre, sembra che il Nord CE 3 Lite potrà contare anche sulla tecnologia di RAM virtuale. Questo permetterà di aumentare virtualmente la RAM a disposizione del sistema arrivando fino a 8GB. In questo modo, lo smartphone sarà più veloce e reattivo.

Ma non è ancora tutto, stando a quanto dichiarato da Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, il Nord CE 3 Lite sarà caratterizzato da un display da 6,72 pollici e refresh rate da 120Hz. Al momento, non è chiaro se il pannello sarà AMOLED e per questo bisognerà attendere maggiori conferme in merito. Gli analisti, tuttavia, sembrano concordi nell’escludere questa possibilità in quanto sarà presente lo scanner per le impronte digitali integrato nel tasto di accensione/spegnimento.