Ci affidiamo così tanto ai nostri telefoni che raramente riescono a superare una giornata con l’energia residua. Molti di noi li collegano di notte e si addormentano, contenti di sapere che ci sveglieremo con un dispositivo completamente carico.

Ma è davvero sicuro lasciare i nostri telefoni collegati al caricabatterie una volta che sono completamente carichi? Internet è inondato di opinioni contrastanti, ma qual è la verità?

Gli smartphone usano le batterie agli ioni di litio. Le celle della batteria hanno due elettrodi, un elettrodo è di grafite e l’altro è di ossido di cobalto di litio, e c’è un elettrolita liquido in mezzo che consente agli ioni di muoversi tra gli elettrodi. Quando si caricano passano dal positivo (ossido di cobalto di litio) al negativo (grafite) e quando si scaricano si muovono nella direzione opposta.

Le batterie sono generalmente classificate in cicli, ad esempio, la batteria dell’iPhone dovrebbe mantenere l’80% della sua capacità originale dopo 500 cicli completi. Un ciclo di carica è semplicemente definito come l’utilizzo del 100% della capacità della batteria, anche se non necessariamente in una volta sola da 100 a zero. Infatti potrebbe essere che usi il 60% un giorno, poi ricarichi il telefono durante la notte e poi usi un altro 40% il giorno successivo per completare un ciclo.

È possibile ridurre al minimo il degrado trattando correttamente la batteria. Il degrado si verifica nel tempo e, alla fine, le batterie non manterranno la carica, ma la velocità con cui una batteria si degrada dipende da diversi fattori.

Cosa fare quando si carica di notte

Lo stesso vale per scaricare completamente la batteria. Essenzialmente, accelera le reazioni all’interno, il che lo fa degradare più velocemente. Ma caricare o scaricare completamente la batteria non è l’unica cosa da considerare.

Per questo il tuo smartphone è in grado di riconoscere quando è completamente carico e di interrompere la corrente in ingresso, così come si spegne da solo quando viene raggiunto il limite inferiore.

“Non sarai in grado di sovraccaricare o scaricare eccessivamente una cella quando lo tieni sotto carica di notte“, ha dichiarato Daniel Abraham, scienziato senior presso l’Argonne Laboratory.