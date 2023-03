Microsoft, l'IA GPT 4 darà un grande aiuto a Security Copilot

Nel mondo della tecnologia, non passa quasi un giorno senza novità riguardanti l’intelligenza artificiale. Tra le aziende più attive in questo settore, Microsoft spicca senza dubbio, come dimostra l’introduzione di Image Creator su Bing. Un’altra iniziativa dell’azienda di Redmond legata all’IA riguarda i cosiddetti “copiloti“.

Microsoft: l’intelligenza artificiale si unisce per contrastare le minacce

Microsoft, guidata da Satya Nadella, sta integrando assistenti basati sull’intelligenza artificiale in diversi contesti. Secondo quanto riportato da The Verge, Engadget e confermato sul blog ufficiale di Microsoft, l’ultimo settore in cui si sta puntando è la cybersecurity con il lancio di Microsoft Security Copilot.

Come mostrato in un video pubblicato sul canale YouTube di Microsoft Security, si tratta di una soluzione pensata per i professionisti del settore della sicurezza informatica. In sintesi, l’IA viene utilizzata nel mondo aziendale per velocizzare la valutazione delle minacce. L’assistente basato su GPT-4 può, ad esempio, generare un riassunto di tutti i recenti problemi di cybersecurity all’interno dell’azienda, oltre a analizzare input legati a file, URL e altro.

Gli esperti di sicurezza informatica potranno quindi interagire con l’intelligenza artificiale in maniera simile a un chatbot, accelerando il processo di identificazione delle minacce. Ovviamente, tutte le “conversazioni” con Security Copilot vengono salvate.

Inoltre, un sistema di questo tipo può potenzialmente creare un file PowerPoint riassuntivo delle informazioni raccolte. È importante notare che, poiché l’IA è coinvolta, i risultati potrebbero non essere sempre perfetti, ma il feedback degli utenti giocherà un ruolo cruciale. Insomma, dopo l’introduzione dell’IA in Office, il concetto di “Copilot” si estende anche al campo della cybersecurity.