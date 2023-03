L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato la nuova offerta denominata Kena 5.99 100 GB Top BTL che, come avrete intuito, costa solo 5.99 euro al mese.

Per attivare questa nuova offerta, disponibile fino a nuova comunicazione, i nuovi clienti Kena devono richiedere la portabilità del numero da specifici operatori nazionali. Scopriamo insieme cosa comprende.

Kena Mobile lancia la nuova 100 GB Top BTL

Kena 5,99 100GB Top BTL include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 600 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G, il tutto a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’opzione si attiva al primo rinnovo successivo dell’offerta, rinnovandosi poi ogni mese finché si mantiene attivo il servizio.

Con Kena, secondo brand di TIM, i clienti usufruiscono della rete di quest’ultimo operatore in 2G e 4G LTE, attualmente con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Si evidenzia inoltre che dal mese di Maggio 2022, anche per via dello spegnimento del 3G, è stata avviata anche l’abilitazione progressiva del servizio VoLTE sulle SIM Kena.

Per sottoscrivere la nuova offerta Kena 5,99 100GB Top BTL, disponibile come detto in edizione limitata, i nuovi clienti dell’operatore non devono sostenere alcun costo di attivazione, pagando esclusivamente una prima ricarica pari a 10 euro, con 4,01 euro rimanenti come credito residuo. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.