Il produttore cinese Honor continua ad aggiornare la sua proposta di fascia media. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in Cina i nuovi medi di gamma Honor Play 7T e Honor Play 7T Pro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Honor presenta ufficialmente in Cina i nuovi mid-range Honor Play 7T e 7T Pro

L’azienda cinese Honor ha quindi svelato in veste ufficiale in Cina ben due nuovi smartphone di fascia media. Si tratta di dispositivi piuttosto simili, fatta eccezione per alcune piccole caratteristiche. In linea di massima, si tratta di smartphone molto simili tra loro e con un prezzo non troppo elevato.

Honor Play 7T/ 7T Pro – scheda tecnica

Display con tecnologia IPS LCD da 6.7 pollici con notch a goccia in risoluzione HD+ con refresh rate da 90Hz/ Display con tecnologia IPS LCD da 6.7 pollici con foro in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz

Processore MediaTek Dimensity 6020

Tagli di memoria con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno

Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore da 2 MP

Fotocamera anteriore da 8 MP

Batteria da 6000 mah con ricarica rapida da 22.5W / batteria da 4000 mah con ricarica rapida da 40W

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente Magic UI 6.1

Altro: sensore biometrico laterale e Jack audio da 3.5 mm per le cuffie

Prezzo e disponibilità

I nuovi device di casa Honor saranno distribuiti per il momento per il mercato cinese. Honor Play 7T avrà un prezzo iniziale di circa 147 euro al cambio, mentre Honor Play 7T Pro avrà un prezzo iniziale di circa 200 euro al cambio.