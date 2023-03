Il mercato dei cavi in fibra ottica è stata valutata a 4,43 miliardi nel 2021 e si prevede che registrerà un aumento dell’11,0% in futuro.

L’uso di Internet è un fattore chiave che guida la crescita del mercato. I cavi in fibra ottica sono flessibili e trasparenti e utilizzano vetro, plastica e silice di alta qualità per funzionare secondo il principio della riflessione interna della luce.

I cavi trasmettono i dati attraverso attraverso tubi con minuscole fibre di vetro o plastica, con velocità circa 20 volte superiori rispetto al rame. La crescita del mercato è anche guidata dalla necessità di una maggiore larghezza di banda, poiché sempre più aziende richiedono la trasmissione dei dati a velocità più elevate.

L’Internet of Things (IoT) sta anche guidando la crescita dei ricavi del mercato, in quanto sta diventando sempre più popolare in settori come l’istruzione, la sanità, la vendita al dettaglio, i trasporti e altri. I sensori di termostati, macchinari industriali, stampanti, TV e frigoriferi sono tutti controllati da questi gadget e i cavi in fibra ottica sono necessari per le reti locali (LAN).

Una questione di priorità

L’efficacia e la velocità dell’IoT sono migliorate da componenti in fibra ottica come switch, cavi, componenti Power over Ethernet (PoE), media converter e connettori. Questi componenti consentono di collegare tra loro varie reti come Ethernet e fibra ed estendere la portata geografica della trasmissione.

Proprio per questo la Federal Trade Commission si è mossa per impedire al fornitore di servizi Internet di mentire ai consumatori riguardo alla velocità che non riesce a fornire. In base a un ordine proposto con la, è sarà vietato di ingannare i consumatori sulla lentezza del servizio Internet. Le società dovranno inoltre fornire ai clienti cancellazioni gratuite e facili quando non riesce a fornire il servizio promesso.