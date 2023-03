Uno degli smartphone Android più economici attualmente presenti sul mercato è disponibile su Amazon, stiamo parlando di un TCL 403, che al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso pensate di soli 79 euro, riuscendo così a risparmiare al massimo, ed allo stesso tempo godere di buone prestazioni generali.

Su questo canale Telegram potete avere ogni giorno le offerte Amazon in esclusiva ed i codici sconto gratis, così da scoprire quali sono i prezzi più bassi senza perdere nemmeno un’occasione per risparmiare il più possibile sui vostri acquisti effettuati.

Smartphone Android a 79 euro, è follia su Amazon

Lo smartphone di cui vi parliamo oggi è il bellissimo TCL 403, un dispositivo che viene commercializzato su Amazon pensate a soli 79 euro, un prezzo che deve farvi pensare in merito alla qualità generale dello stesso, ma che parallelamente permette di comprendere l’eccezionale livello di risparmio celato alle spalle dello stesso (ACQUISTATELO QUI).

Il prodotto in questione è caratterizzato da un display da 6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, affiancato da un processore quad-core dalle discrete prestazioni, 32GB di memoria ROM espandibili tramite microSD, ma anche 2GB di RAM, una camera posteriore singola da 8 megapixel, una batteria da 3000mAh dalla discreta autonomia, ed ovviamente sistema operativo Android 12. L’unico difetto è legato al connettore presente nella parte inferiore, si tratta del datato microUSB, in uscita dal mercato a partire dal prossimo anno (secondo le nuove direttive dell’Unione Europea).

Lo smartphone, come al solito oseremmo dire, viene commercializzato nella variante no brand e con garanzia di 24 mesi, in modo da avere sempre aggiornamenti tempestivi.