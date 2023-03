Euronics è INCREDIBILE, prezzi pazzi all'80% contro Unieuro sui telefoni

Non tutti sapevano che il nuovo volantino di Euronics sta per arrivare alla fine. Serve quindi fare presto per non perdere i migliori sconti, quelli che soprattutto riguardano il mondo della tecnologia in generale.

Più volte gli utenti si sono soffermati sui volantini come quello prodotto durante quest’ultimo periodo, ma ci sono anche le offerte online che non possono passare in osservati.stiamo parlando infatti di opportunità di grandissimo livello soprattutto nel settore e-commerce, il quale viene monopolizzato totalmente da Amazon, colosso assoluto sotto tutti i punti di vista. Le sue offerte dell’ultimo periodo stanno facendo strage tra la concorrenza, la quale ormai non so più come fare per superare terreno. Se volete avere ogni giorno sul vostro smartphone in diretta tutte le migliori soluzioni, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, il quale include al suo interno oltre 80.000 utenti. Per entrare gratuitamente e ricevere anche i codici sconto, vi consigliamo di cliccare qui.

Euronics batte tutti con offerte straordinaria che riguardano la tecnologia: ecco i migliori prezzi di giornata

Ci sono oggi dunque nel nuovo volantino di Euronics alcune offerte che non possono passare sotto traccia. Più in particolare la tecnologia e il mondo dei computer risultano quelli più vantaggiosi per quanto riguarda i costi.

Che viene proposto da Euronics oggi è innanzitutto l’iPhone 14 a 989 €. Segue poi una Smart TV di LG da 55″ con risoluzione 4K a 399 €, e per finire ecco un computer davvero eccezionale. Si tratta di un notebook HP Victus, il quale costa 999 € con 16 giga di RAM, 512 giga di memoria interna e processore i7.