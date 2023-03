Il francobollo è una carta valore stampata che rappresenta una forma di pagamento per le tariffe postali quali spedizione di pacchi e lettere. Secondo la tradizione il francobollo è un piccolo pezzo di carta stampata di forma rettangolare con gommatura sul retro. Si tratta di un vero documento, per cui la contraffazione di quest’ultimo è considerato un reato.

I francobolli nascono in Gran Bretagna nel 1837 grazie alla riforma delle Poste voluta da Rowland Hill. Fino ad allora il costo delle spedizioni era a carico del destinatario che era costretto a pagare tasse dispendiose, Hill invece comprese che introducendo delle tariffe basse a carico del mittente, il traffico postale sarebbe aumentato. Così venne introdotto il Penny Black, primo francobollo della storia.

Nel corso degli anni i francobolli sono diventati anche oggetti di collezionismo estremamente ricercati in tutto il mondo e alcuni possiedono un valore da capogiro.

Il francobollo russo che può valore una fortuna

I francobolli più ricercati presentano determinate caratteristiche che vanno dalla rarità alle condizioni ma anche da errori di stampa e difetti particolari.

In Russia sono stati emessi diversi francobolli che con il passare del tempo hanno acquisito un valore importante.

C’è un francobollo in particolare che è particolarmente ricercato nonostante non sia mai stato messo in commercio. Si tratta dell’affrancatura ideata nel 1959 per il 250° anniversario della vittoria di Poltava. Il francobollo non fu più realizzato per ragioni politiche ma alcuni esemplari furono comunque prodotti.

Al mondo sono presenti circa una decina di unità di questi francobolli russi che possono valere da 7.000 a 18.000 euro!