CoopVoce è FOLLE, la nuova EVO con 150GB e una grande sorpresa gratis

I gestori virtuali rappresentano attualmente è una grossa fetta del mercato della telefonia mobile, proprio come in molti avevano già capito. Ce ne sono alcuni molto più attivi degli altri, come ad esempio nel caso di CoopVoce. Il celebre provider e infatti in questo momento è uno dei più acclamati dagli utenti, i quali riferiscono di averne un’estrema fiducia. I prezzi delle sue offerte sono bassissimi e i contenuti davvero larghi di maniche.

C’è quindi solo un obiettivo da portare a termine per la casa telefonica, ovvero quella di rubare utenti ai concorrenti. Il tutto sarà possibile con offerte piene di contenuti dal punto di vista dei messaggi, delle telefonate e dei giga per Internet oltre a prezzi molto più bassi del solito.

CoopVoce: gli utenti possono scegliere la nuova EVO 150 e c’è una novità per la Solo Voce

Successivamente a tante offerte venute fuori alla rinfusa e che non sono state prese bene dal pubblico, sembra che ora sia cambiato tutto. Ogni provider riesce infatti a promuovere le sue proposte con prezzi molto più bassi del solito e con contenuti che sembrano non finire mai. Era proprio questo a cui il pubblico aspirava: ottenere ogni mese una promozione mobile sulla quale si potesse contare sia per la convenienza che per la quantità e la qualità dei contenuti interni.

CoopVoce con la sua EVO riesce a distruggere la concorrenza. La EVO 150 è disponibile con minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G+. Il prezzo mensile consiste in soli 8,90 € al mese. La Solo Voce inoltre include ora al suo interno anche 5 giga in 4G+ per navigare sul web.