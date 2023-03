L’innovazione negli smartphone ha fatto molta strada. Molte delle attività che prima richiedevano gadget tecnologici separati ora possono essere eseguite sul tuo smartphone, qualcosa di cui le aziende amano vantarsi nelle loro pubblicità e negli eventi di lancio.

Ma per quanto sia bello avere tutte quelle specifiche e funzionalità all’avanguardia all’interno di un dispositivo portatile che puoi portare ovunque, ne hai davvero bisogno? Diamo un’occhiata ad alcune delle funzionalità più spettacolari mai create.

Registrazione video 8K

Abbiamo registrato video 4K (3840 x 2160 pixel) sugli smartphone da poco meno di un decennio. Per darti una prospettiva, uno dei primi telefoni Samsung a riuscirci è stato il Galaxy S5 nel 2014.

La registrazione di video 4K era piuttosto inutile all’epoca poiché la qualità dell’immagine era scadente e serviva solo come trucco di marketing. Oggi, il video 4K è presente su tutti i telefoni di punta, sulla maggior parte dei telefoni di fascia media e anche su alcuni telefoni economici.

Ma quando si tratta di 8K (7680 x 4320 pixel), la situazione è diversa. Uno dei rari casi in cui la risoluzione 8K potrebbe avere senso è il gioco professionale, ma per i video è decisamente eccessivo.

Fotocamera con una risoluzione di 108 MP o superiore

Più pixel non significano una migliore qualità dell’immagine. Le aziende di smartphone amano vantarsi del numero di megapixel sulle loro fotocamere, ma ciò non significa che le loro fotocamere siano oggettivamente migliori.

Un numero maggiore di megapixel aiuta solo ad aumentare la risoluzione della tua foto. Ciò significa che puoi facilmente ingrandire senza perdere dettagli. Tuttavia, a causa della maggiore risoluzione, anche la dimensione del file è maggiore e quindi consuma più spazio di archiviazione.

Tuttavia, Samsung è andata ancora oltre, aggiungendo una fotocamera da 200 MP come una delle caratteristiche distintive del Galaxy S23 Ultra. Giusto per essere chiari, non stiamo dicendo che una maggiore risoluzione sia una brutta cosa, stiamo dicendo che avere così tanta risoluzione non è necessario per la maggior parte delle persone poiché condividono le loro foto tramite social media e app di messaggistica.

Schermo QHD

Gli schermi Quad HD (QHD) hanno una risoluzione di 1440p (2560 x 1440 pixel), sono abbastanza comuni per i telefoni di punta e li abbiamo avuti fin dal 2014. Per dare loro un po’ di credito, i display QHD sono davvero notevolmente più nitidi di uno schermo con risoluzione Full HD.

Il problema è che gli schermi QHD richiedono più energia per funzionare. Rispetto agli schermi FHD, puoi perdere quasi il 10% in più di durata della batteria durante un’intera giornata di utilizzo. Inoltre, i pannelli QHD non sono disponibili nei telefoni economici e di fascia media, quindi se desideri l’alta risoluzione, non hai altra scelta che spendere di più per un telefono e ottenere invece un top di gamma.