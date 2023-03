WinTre, con WinDay+ vola a Parigi e scopri Disneyland

WindTre, uno dei principali operatori di telefonia mobile e fissa in Italia, lancia una nuova edizione del suo concorso “Winday” per il mese di aprile 2023. In palio, un fantastico viaggio a Parigi, la città dell’amore e della cultura, con ingresso incluso al celebre parco divertimenti Disneyland per tutta la famiglia.

WindTre: il regolamento per provare a vincere un viaggio da sogno

Il concorso Winday è aperto a tutti i clienti WindTre, sia di rete mobile che fissa. Partecipare è semplice e gratuito: basta essere iscritti al programma Winday e accumulare punti ogni volta che si effettuano ricariche, si acquistano prodotti o servizi WindTre, o si portano nuovi clienti in WindTre. I punti possono essere utilizzati per partecipare alle estrazioni mensili e provare a vincere i premi in palio.

Nel mese di aprile, il premio principale del concorso Winday è un sogno che diventa realtà: un viaggio a Parigi per due adulti e due bambini, con voli andata e ritorno, pernottamento in un hotel a quattro stelle e ingresso a Disneyland Paris, il famoso parco divertimenti dedicato al mondo Disney. Non solo avrete l’opportunità di passeggiare per le strade di Parigi, ammirando la Tour Eiffel, il Louvre e Notre-Dame, ma potrete anche vivere la magia di Disneyland e incontrare i vostri personaggi Disney preferiti.

Per aumentare le possibilità di vincita, i clienti WindTre possono partecipare a diverse estrazioni, accumulate punti extra e aumentare le probabilità di aggiudicarsi il premio. Oltre al viaggio a Parigi e a Disneyland, ci saranno anche altri premi, come smartphone, tablet e accessori tecnologici. Il concorso Winday di aprile 2023 è un’occasione imperdibile per tutti i clienti WindTre che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile a Parigi e Disneyland con la propria famiglia. Per partecipare, iscriviti al programma Fedeltà Winday e segui le istruzioni per accumulare punti e tentare la fortuna nelle estrazioni.