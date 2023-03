Gli utenti di WhatsApp presto potranno accedere a nuove features che presto saranno aggiunte all’interno dell’app. La società sta lavorando per rendere i messaggi che vengono inviati modificabili, cosa che già succede su altre piattaforme social. Ora, secondo quanto riferito, la società si sta avvicinando al lancio della funzione e ha iniziato a testare un nuovo messaggio di avviso relativo ai messaggi modificati.

WhatsApp ha permesso di poter eliminare i messaggi già da un po’ di tempo, quindi adesso che verrà introdotta la possibilità di modificarli sarà tutto perfetto. Anche Apple ha aggiunto la possibilità di modificare i messaggi con iOS 16 nel 2022. Un nuovo rapporto degli osservatori di WhatsApp su WABetaInfo mostra che i test continuano e che la società sta lavorando a un nuovo alert che mostrerà quando un messaggio è stato modificato.

Ecco come funziona la nuova feature

WABetaInfo ha condiviso uno screenshot di un messaggio in fase di modifica nell’ultima beta disponibile in TestFlight. Lo screenshot mostra un avviso che conferma che il messaggio è stato modificato in modo. Ciò significa che non rimarremo a chiederci se almeno la versione modificata è stata inviata a tutti nella chat.

Purtroppo non si sa ancora quando questa funzione di messaggistica modificabile verrà distribuita a tutti gli utenti che sono iscritti alla beta, ma possiamo solo supporre che non ci vorrà molto. L’app ha testato la funzionalità per molto tempo a questo punto e alla fine dovrà essere rilasciata. Soprattutto perché altri servizi concorrenti aggiungono funzionalità nuove ogni giorno, ed è difficile rimanere al passo.

Attualmente, queste modifiche sono disponibili anche su Telegram.