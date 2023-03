Whatsapp, presto anche i messaggi vocali si autodistruggeranno

WhatsApp sta lavorando su diverse novità per migliorare l’applicazione di messaggistica istantanea e soddisfare le esigenze degli utenti. Tra queste, ci sono sondaggi più precisi, una versione web più veloce e una chat ufficiale per informazioni, consigli e trucchi. Inoltre, i vocali potrebbero subire un’evoluzione molto attesa, grazie alla funzionalità di riproduzione una sola volta, già disponibile per le foto e i video. Alcuni utenti stanno già sfruttando questa modalità, che consente la massima tutela della privacy.

Whatsapp: in arrivo una valanga di novità

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché il colosso di messaggistica sta valutando l’introduzione dei messaggi video direttamente nelle chat. Questa funzionalità è già presente su Telegram e potrebbe essere disponibile presto persino su WhatsApp, anche se i tempi di rilascio non sono ancora noti. Al momento si trova nella versione beta su dispositivi iOS e potrebbe essere disponibile per i possessori di iPhone in futuro.

Anche i messaggi vocali effimeri sono disponibili solo per i beta tester, ma potrebbero essere presto implementati per tutti gli utenti. D’altronde la sicurezza e la privacy sono al centro delle preoccupazioni di WhatsApp, e la società sta cercando di migliorare costantemente il servizio offerto ai suoi utenti.

Ciò non toglie che WhatsApp sia stata criticata proprio per la raccolta dei dati degli utenti e per la condivisione di queste informazioni con altre aziende del gruppo. Tuttavia continua ad essere una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili. La società sta lavorando costantemente per migliorare il servizio offerto agli utenti, e l’introduzione dei messaggi vocali e video effimeri rappresenta solo una delle tante novità in arrivo per l’applicazione.