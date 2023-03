WhatsApp è un’app di messaggistica estremamente popolare nel mondo, utilizzata in circa 180 Paesi da milioni di utenti.

L’app merita la sua notorietà grazie all’impegno profuso per la gestione delle funzionalità e dei continui aggiornamenti, attui sempre a migliorare l’esperienza degli utenti.

WhatsApp pone particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza dei propri utenti, tanto da utilizzare la crittografia end-to-end nelle sue chat, oltre a tante piccole funzioni utili come la possibilità di nascondere l’ultimo accesso e la foto del profilo a chiunque si desideri.

Nonostante l’app di Meta sia considerata sicura dal punto di vista della privacy degli utenti, esistono dei piccoli trucchi che permettono di spiare le conversazioni altrui.

Ricordiamo sempre che spiare le chat di altri utenti è considerato illegale, rappresenta un reato e di conseguenza è estremamente sconsigliato.

Quali sono i trucchi per spiare le chat su WhatsApp?

Il metodo più conosciuto per riuscire a spiare le conversazioni di altri utenti su WhatsApp è sicuramente l’utilizzo della sua versione desktop, WhatsApp Web.

Per utilizzare questo trucco è necessario avere accesso al dispositivo dell’utente che si intende spiare. Una volta sbloccato lo smartphone non devi far altro che aprire WhatsApp Web sul tuo computer e inquadrare il codice QR con il cellulare. Una volta effettuate queste semplici mosse avrai accesso a tutte le chat WhatsApp dell’utente.

Questo trucchetto ha però dei difetti, collegando WhatsApp al tuo computer potrebbe arrivare una notifica all’utente per avvisarlo e inoltre quest’ultimo potrebbe accorgersi del collegamento tramite il consulto della cronologia dei dispositivi collegati.