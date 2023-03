Vodafone Promo Special, in arrivo la Fibra a meno di 25 euro al mese

Se sei alla ricerca di un’offerta conveniente per la tua connessione Internet domestica, Vodafone ha lanciato una promozione imperdibile. Con Vodafone Promo Special, gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla fibra ottica a meno di 25 euro al mese!

Vodafone Promo Special: cosa offre la nuova tariffa?

La Vodafone Promo Special è un’offerta esclusiva rivolta ai nuovi clienti che desiderano attivare la connessione Internet a fibra ottica a casa. Grazie a questa promozione, i clienti potranno navigare su Internet ad alta velocità senza spendere una fortuna.

Ecco cosa include la Vodafone Promo Special:

Connessione Internet a fibra ottica con velocità fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload, a seconda della copertura nella tua zona. Modem Wi-Fi Vodafone Station incluso, per connettere tutti i tuoi dispositivi senza fili e sfruttare al massimo la velocità della fibra ottica. Chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, permettendoti di rimanere in contatto con amici e familiari senza preoccuparti del costo delle chiamate. Accesso gratuito all’app Vodafone TV, che ti consente di guardare i tuoi programmi e film preferiti direttamente sul tuo smartphone o tablet. Supporto tecnico e assistenza clienti dedicata, per risolvere qualsiasi problema o dubbio in modo rapido ed efficiente.

La Vodafone Promo Special è disponibile a un prezzo di soli 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Dopo il primo anno, il costo dell’abbonamento aumenterà a 29,90 euro al mese. Tuttavia, considerando i vantaggi e le prestazioni offerte, si tratta comunque di un’offerta molto competitiva sul mercato delle connessioni Internet a fibra ottica.

Per attivare la Vodafone Promo Special, è sufficiente visitare il sito web di Vodafone, recarsi in un negozio Vodafone o contattare il servizio clienti al numero 190. Ricorda che questa promozione è disponibile solo per un periodo limitato!