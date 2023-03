L’operatore Vodafone Italia continua a proporre il proprio programma Club anche nel mese di aprile 2023 a soli 0.99 euro scontato per il primo mese, con rinnovi successivi al prezzo standard.

Il programma di fidelizzazione, in condizioni normali, ha un costo di 3.99 euro al mese o di 14.99 euro ogni sei mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Club continua anche ad aprile 2023 a 0.99 euro

Con questa iniziativa proposta nei mesi di Febbraio e Marzo 2023, e adesso prorogata come detto anche ad Aprile 2023, lo sconto del primo mese a 0,99 euro è ottenibile soltanto con il programma mensile, ovvero con la versione standard denominata semplicemente Vodafone Club. In questo modo, i clienti selezionati possono attivare il servizio al prezzo scontato di 0,99 euro per il primo mese.

Attualmente, con il programma Vodafone Club, i clienti ottengono sconti per Q8, Booking, Carrefour, Yoox e Pulsee. Oltre a questi sconti, è incluso anche l’accesso a una promozione Amazon, con la quale si ottiene il 10% di cashback sul valore di ogni proprio acquisto sul sito Amazon al netto di IVA. Con questa promo, una volta acquistati gli articoli delle categorie aderenti all’iniziativa, entro 3 giorni dalla spedizione dell’ordine si riceverà un SMS che confermerà il cashback, il quale risulterà poi attivo dopo 30 giorni e potrà essere utilizzato come Buono Regalo Amazon sui successivi acquisti in ogni categoria.

Si ricorda inoltre che, dal 1° Febbraio al 30 Aprile 2023, salvo cambiamenti, con il programma è possibile ottenere anche 3 mesi in omaggio di Audible, la piattaforma digitale dedicata ad audiolibri e podcast. I 3 mesi in omaggio possono essere attivati sulla piattaforma entro il 30 Giugno 2023.