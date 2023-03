Truffe alle BANCHE, scomparsi migliaia di euro in Italia in questi giorni

I tentativi di phishing che stanno girando da diversi giorni, sono stati in grado di derubare dei propri soldi anche gli utenti più attenti. Le banche, al nome delle quali vengono creati tali i messaggi, sono anch’essi parte lesa, situazione che in molti di certo non avrebbero mai voluto vedere.

Direttamente qui in basso c’è un esempio chiaro, il quale consiste nella nuova e-mail che in tanti hanno ricevuto ultimamente.

Truffe alle banche: c’è un messaggio che sta girando tramite e-mail molto pericoloso

Come potete notare direttamente qui in basso, il messaggio sembra effettivamente molto realistico. Diverse persone infatti ci sono cascate perdendo i loro soldi, visto che il link in questione che si trova in prossimità della frase “attiva il tuo account“, è in grado di comportare la truffa vera e propria. L’obiettivo è quello di riscuotere i vostri dati personali e della vostra carta di credito, quella che vi faranno credere di aver disattivato.

“Gentile cliente

Abbiamo riscontrato un tentativo di accesso al tuo account da un dispositivo sconosciuto. Per la tua sicurezza, abbiamo temporaneamente sospeso l’accesso al tuo account.

Se non hai effettuato tu questo tentativo di accesso, ti consigliamo di verificare la sicurezza dei tuoi dispositivi e di cambiare la password del tuo account.

REF: 768730897111 – 26.03.2023

Per riattivare il tuo account, ti preghiamo di recarti in una filiale I****** o di attivare nuovamente il tuo account attraverso il seguente link:

Attiva il tuo account

Se hai bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni, non esitare a contattarci.

Cordiali saluti,

“NOME DELLA BANCA“