TIM WiFi Power Smart e All Inclusive, l'operatore regala 5 euro al mese

Solo per due mesi, i clienti TIM di rete mobile che sottoscrivono un’offerta Fibra in convergenza possono usufruire di un bonus di 5 euro mensili sulla tariffa dell’offerta di rete fissa, valido a tempo indeterminato o per 12 mesi. Per i nuovi clienti che attivano sia la linea fissa che mobile, è invece disponibile una promo con uno sconto mensile di 4 o 5 euro.

TIM WiFi Power Smart e All Inclusive: la proposta dell’operatore è a tempo indeterminato

Originariamente, questi bonus erano validi per le offerte TIM Premium e TIM Executive. Dal 30 Ottobre 2022, gli sconti si sono estesi alle offerte TIM WiFi Power Smart e Top. Per le nuove attivazioni dal 1° Febbraio 2023, è possibile usufruirne anche con TIM WiFi Power All Inclusive.

I bonus per l’intero portafoglio TIM WiFi Power sono stati prorogati fino al 27 Maggio 2023. Per i clienti TIM di rete mobile, le promozioni disponibili sono “Bonus Per Te” e “Bonus 5×12”. Per i nuovi clienti che attivano sia fisso che mobile, l’iniziativa è denominata “Promo Fisso-Mobile” e prevede due tipologie di sconti: uno sconto di 5 euro al mese a tempo indeterminato per i nuovi clienti di rete fissa che attivano anche una nuova linea mobile con offerta dati attiva e un prezzo mensile di almeno 9,99 euro; e uno sconto di 4 euro al mese a tempo indeterminato per gli altri nuovi clienti in convergenza, come ad esempio coloro che attivano un’offerta con prezzo mensile inferiore a 9,99 euro.

La “Promo Fisso-Mobile” deve essere richiesta al momento della richiesta di attivazione (o entro 7 giorni dall’attivazione) della nuova linea mobile. Il bonus viene erogato a partire dalla prima fattura utile e rimane disponibile fintanto che viene mantenuta attiva la linea mobile associata. Il portafoglio TIM WiFi Power include offerte con sconti per i clienti TIM di rete mobile e nuovi clienti fisso-mobile. Le offerte TIM WiFi Power Smart, TIM WiFi Power Top e TIM WiFi Power All Inclusive offrono una serie di servizi, tra cui navigazione internet illimitata, chiamate a consumo o illimitate.