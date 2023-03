TikTok è un social network cinese diventato in pochi anni l’app più popolare e utilizzata al mondo. L’app è stata creata nel 2014 e lanciata inizialmente con il nome di musical.ly.

TikTok permette di creare dei mini video della durata variabile con l’eventuale aggiunta di contenuti musicali, filtri ed effetti. Il contenuto dei video pubblicati sull’app è estremamente eterogeneo, si possono infatti trovare video con balletti e karaoke, sponsorizzazioni di tutti i tipi, vlog di viaggi e di cucine e tantissimi altri contenuti.

L’app cinese conta ben circa 1 miliardo di utenti attivi in tutto il mondo e i suoi video vengono visualizzati giornalmente più di un miliardo di volte. Numeri impressionanti per un’app che è in grado di creare veri e propri trend e fenomeni di massa.

TikTok è anche un’app che ti permette di guadagnare un piccolo gruzzoletto oppure fare dei social un vero e proprio mestiere come quello dell’influencer. Per riuscire a guadagnare con l’app basta raggiungere numeri elevati di followers e di visualizzazioni ai video. Ma come si fa a far crescere i propri profili TikTok e ricavarci dei soldi?

Trucchi per diventare virali su TikTok

Finire virali su TikTok non è così difficile come si possa pensare, basta un minimo di impegno e tanta creatività.

La prima cosa da fare per creare un video che potrebbe diventare virale è prestare attenzione alle tendenze del momento, scegliendo quindi i trend, i balletti e gli audio più virali del momento sulla piattaforma.

Fondamentale è anche la quantità di video postati durante il giorno e anche gli orari in cui postarli. Per diventare virali è importante postare contenuti regolarmente negli orari di punta, interagire con gli utenti e rispondere ai commenti con una certa costanza.

Infine, il metodo migliore per farsi notare su TikTok è postare dei contenuti originali e divertenti, creando anche degli audio personali che potrebbero diventare di tendenza e sponsorizzare il tuo profilo su altri social come Instagram e Facebook.