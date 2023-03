Secondo quanto riferito, Apple sta lavorando su un nuovo iPad mini, anche se non è ancora stata fissata una data di rilascio definitiva, ma l’analista Ming-Chi Kuo ritiene che le spedizioni potrebbe iniziare entro la fine del 2023 o nella prima metà del 2024.

In altre parole, probabilmente vedremo il dispositivo arrivare nell’autunno del 2023 o nella primavera del 2024. Apple in genere ospita un evento di lancio a marzo.

Se stai attualmente utilizzando un iPad che esegue il vecchio software iPadOS o un tablet che esegue un altro sistema operativo e prevedi di eseguire l’aggiornamento a un nuovo iPad mini lungo la strada, ti consigliamo di familiarizzare con le versioni più recenti di iPadOS.

Al momento, la versione corrente di iPadOS è la 16. Se possiedi un modello di iPad più recente, probabilmente hai già eseguito l’aggiornamento al software e puoi tranquillamente saltare questo passaggio. Se non stai utilizzando iPadOS 16 in questo momento, ti consigliamo di utilizzare questo tempo per familiarizzare con il sistema operativo.

Alcune indiscrezioni sulla memoria

Se l’iPad mini 7 arriverà nel 2023 o all’inizio del 2024, eseguirà il prossimo sistema operativo versione 17 di Apple, che probabilmente lo annuncerà alla Worldwide Developers Conference di giugno.

Poco dopo la conclusione del keynote del WWDC 2023, la società probabilmente spingerà il prodotto in beta test. Ciò consentirà agli utenti con modelli compatibili di accedere al software prima del suo arrivo ufficiale in autunno.

Se non possiedi un modello di iPad più recente o preferisci mantenere i tuoi dispositivi su un software stabile, ti consigliamo di seguire la versione beta di iPadOS 17 a distanza. Questo ti aiuterà a familiarizzare con il software.

Non abbiamo ancora visto voci credibili sull’archiviazione dell’iPad mini 7, ma c’è una possibilità che Apple lanci due varianti. L’iPad mini 6 è disponibile in 64 GB e 256 GB.