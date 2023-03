Ormai un anno fa il colosso Motorola ha presentato al mondo la nuova gamma di smartphone Edge 30 e ora, è pronto a lanciare anche i successori, ovvero Edge 40 e 40 Pro.

Il sito mysmartprice è riuscito a ottenere le specifiche complete da una fonte ritenuta affidabile. Andiamo a scoprirle insieme.

Motorola Edge 40 e 40 Pro: trapelano le specifiche tecniche

Motorola Edge 40 Pro sembra quasi una versione rimarchiata di Motorola X40, il top lanciato a dicembre per il mercato cinese. Dispone di uno schermo da 6.67 pollici pOLED, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno next-gen, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Monta tre sensori sl retro rispettivamente da 50 megapixel il principale, 50 megapixel il grandangolo e 12 megapixel il telephoto. Sulla parte anteriore monta invece un sensore da 60 megapixel. Batteria da 4.600 mAh con 125W ricarica rapida, 15W ricarica wireless, 5W ricarica inversa.

Il modello base, Motorola Edge 40 monta invece uno schermo pOLED da 6.55 pollici, processore MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Le fotocamere poste sul retro sono rispettivamente di 50 megapixel la principale e 13 megapixel il grandangolo. La fotocamera anteriore è di 32 megapixel. Infine, batteria da 4.400 mAh, 68W ricarica rapida, 15W ricarica wireless. Il telefono verrà lanciato in due materiali diversi: pelle vegana e acrilico PMMA.

Al momento non siamo a conoscenza della data di lancio ufficiale, ma essendo trapelate le schede tecniche complete presumiamo che non manchi molto. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo e scoprire maggiori dettagli.