Monitor Asus, da 23,8 pollici con risoluzione FullHD, in vendita a meno di 100 euro, la nuova offerta disponibile su Amazon è davvero interessante e può far sognare tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per fare l’acquisto del prodotto effettivamente desiderato.

Monitor Asus al prezzo più basso di sempre su Amazon

Un nuovo monitor Asus è in promozione al prezzo più basso di sempre su Amazon, in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad un prodotto veramente speciale, un modello da 24″ di diagonale che costa pochissimo, bastano solamente 99 euro per il suo acquisto, contro i 187 euro di listino (-47%). Se volete ACQUISTARLO premete qui.

Il dispositivo in questione è l’Asus VZ249HE, come dicevamo da 24 pollici di diagonale (precisamente 23,8″), monitor con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), e pannello IPS LCD. Il design è ultra-slim, quindi di piccolissime dimensioni, con filtro luce blu per proteggere gli occhi degli utilizzatori, connettività fisica HDMI e D-Sub, ma anche certificazione TUV.

Il prodotto è in promozione al prezzo indicato per un periodo di tempo estremamente limitato, ricordiamo infatti che le offerte di Primavera di Amazon terminano questa sera, di conseguenza avete pochissimo tempo a disposizione per approfittarne risparmiando al massimo, sottolineando che le scorte potrebbero terminare prima del previsto. Se volete acquistarlo, aprite subito il link inserito e procedete all’ordine.