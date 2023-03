Google Pixel 7 è in offerta shock su Amazon, il nuovo dispositivo dell’azienda di Mountain View costa davvero pochissimo e promette prestazioni al top, riuscendo comunque a convincere con un prezzo di assoluto rispetto per i consumatori.

Le offerte di Primavera di Amazon sono ancora attive, avete poco tempo a disposizione per approfittare di tantissimi sconti speciali e prezzi quasi gratis, se volete scoprirle da vicino, collegatevi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Google Pixel 7, la promozione è incantevole

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il Google Pixel 7, vi possiamo dire che forse è finalmente arrivato. Approfittando delle offerte di Primavera di Amazon, gli utenti si ritrovano a poter acquistare il prodotto risparmiando al massimo, lo sconto applicato corrisponde al 15% del valore originario di listino di 649 euro, riuscendo così a pagarlo solamente 549 euro (ACQUISTATELO QUI).

Il modello in questione è indubbiamente il più bilanciato della coppia, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, in termini sopratutto di rapporto qualità/prezzo. E’ caratterizzato da un display da 6,4 pollici di diagonale, ovviamente sistema operativo Android stock, processore Google Tensor G2, un comparto fotografico composto da due sensori differenti, ed una batteria che complessivamente risulta essere più che bilanciata per un utilizzo esteso nel tempo.

Sul mercato sono disponibili svariate colorazioni, su Amazon sono acquistabili quattro colori differenti, tutti in vendita esattamente allo stesso prezzo, non presentando differenze in termini di prestazioni o altro. Ricordiamo comunque che i modelli elencati sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono interamente sbrandizzati, in modo da essere sempre sicuri di ricevere tempestivamente gli aggiornamenti di sistema.