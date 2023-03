Perché affidarsi a più operatori telefonici quando si può avere un unico piano tariffario per la linea fissa di casa e per la linea mobile? Tutto questo è possibile grazie a Vodafone che ha lanciato una tariffa tutto compreso sia per la linea di casa che per il proprio smartphone: la Family Plan.

Come funziona Family Plan

Family Plan di Vodafone è una tariffa che permette di navigare senza limiti sia sulla rete fissa, sia sulla rete mobile 5G di Vodafone.

Per navigare senza limiti con Family Plan Vodafone è necessario attivare il piano tariffario al costo di 34,90 euro al mese. Oltre a giga illimitati alla massima velocità sulla rete fissa, la tariffa offre anche una SIM con giga, minuti e SMS senza fine. In più, per chi attiva l’offerta online, sono comprese nel prezzo anche le chiamate nazionali da rete fissa.

Non ci sono costi di attivazione e viene inviato anche un modem dotato di software Wi-Fi Optimizer. Grazie a questo piano tariffario la velocità di navigazione massima che si può raggiungere è di 2,5 Gbps. È bene essere consapevoli, però, che la velocità effettiva dipende dal tipo di tecnologia dalla quale si è raggiunti e dalla copertura della propria zona di residenza.

La buona notizia è che il piano tariffario Family Plan è disponibile sia per le offerte di tipo ADSL, sia per le offerte in fibra ottica, tanto nella versione fibra misto rame (FTTC) quanto nella versione con la fibra ottica che arriva fino a casa (FTTH).

Tutti i vantaggi di questa tariffa

Ma i vantaggi per chi sceglie di attivare l’offerta Family Plan non sono di certo finiti qui. Decidendo di usufruire di questa offerta, infatti, è anche possibile aderire all’opzione Infinito Insieme e associare alla linea fissa Vodafone fino a sei SIM.

Tutte SIM che ricevono giga illimitati da poter usare per navigare anche in modalità hotspot.

Inoltre, durante il primo mese di attivazione di Family Plan si ha anche accesso gratuitamente al servizio Rete Sicura – riservato ai clienti Vodafone – che mette a disposizione sistemi di sicurezza avanzati che prevengono i rischi legati a virus, malware, furti di dati o siti web dannosi.

Poi ancora si ha il diritto a partecipare a Vodafone Club, l’esclusivo programma fedeltà dell’operatore telefonico che attribuisce ogni mese ai membri sconti, promozioni e offerte riservate. La partecipazione al Club è gratuita per coloro che scelgono di pagare il proprio piano tariffario con il sistema SmartPay, ovvero con l’addebito dell’offerta mensile su conto corrente o carta di credito.

Come attivare Family Plan

Attivare Family Plan è alquanto semplice: basta fissare un appuntamento telefonico con un operatore Vodafone. Per farlo è sufficiente andare sul sito internet e cliccare il pulsante “ti richiamiamo noi” presente nella pagina dell’offerta.

Una volta inserito il proprio recapito telefonico, bisogna solo attendere la telefonata di un consulente della compagnia telefonica che, dopo aver illustrato le caratteristiche dell’offerta e aver risposto ad eventuali domande, provvederà gratuitamente all’attivazione del piano tariffario.