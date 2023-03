WiFi 7, Netgear lancia il primo router Nighthawk RS700S

Da alcuni mesi si discute dell’imminente arrivo dello standard WiFi 7 sugli smartphone, ma non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle specifiche. Nel frattempo, è stato lanciato il primo router WiFi 7.

WiFi 7:

Netgear ha presentato il Nighthawk RS700S, un router che supporta canali a 320 MHz, garantendo velocità fino a 5 Gbps e una latenza molto bassa. Queste caratteristiche assicurano prestazioni di rete superiori alle attuali, ideali per sessioni di gaming, esperienze in VR e app che richiedono bassi livelli di lag.

Il Nighthawk RS700S offre una copertura fino a 3500 mq grazie a un’antenna dal nuovo design e ha la capacità di gestire fino a 200 dispositivi connessi contemporaneamente. Resta da vedere quali specifiche verranno introdotte per il WiFi 7. Il Dimensity 9200 di MediaTek, il primo SoC pronto per il nuovo standard, offre una velocità teorica fino a 6,5 Gbps, con un miglioramento dell’affidabilità e una riduzione del lag. Questi aspetti saranno probabilmente al centro del futuro delle connessioni senza fili. Lo scorso anno, Netgear è stata tra le prime aziende a lanciare router WiFi 6, che ormai si trovano in molte case.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli sulle specifiche ufficiali dello standard WiFi 7 sugli smartphone, possiamo aspettarci che l’industria si prepari per la prossima generazione di connettività wireless. Aziende produttrici di dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e laptop, lavoreranno per integrare il nuovo standard nelle loro offerte di prodotti, migliorando la connettività e la velocità per gli utenti.

Inoltre, non solo i produttori di dispositivi si adatteranno a questa nuova tecnologia, ma anche i fornitori di servizi Internet e gli sviluppatori di software. Ciò potrebbe portare a una maggiore efficienza nella gestione della rete, migliorando l’esperienza degli utenti e offrendo nuove opportunità per lo sviluppo di applicazioni e servizi.

Con l’aumento delle velocità e la riduzione della latenza offerte dal WiFi 7, ci aspettiamo un impatto significativo anche in settori come lo streaming di contenuti multimediali, l’IoT (Internet delle Cose) e le smart home. Queste innovazioni potrebbero aprire nuove possibilità per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e bassa latenza, come gaming in cloud, realtà aumentata e telemedicina.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’adozione del WiFi 7 richiederà tempo e che gli utenti potrebbero non vedere immediatamente i benefici del nuovo standard. La diffusione avverrà gradualmente, con la disponibilità di dispositivi e infrastrutture compatibili con il WiFi 7 che aumenterà nel tempo.