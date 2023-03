Vodafone nel corso di questa stagione primaverile ritrova gran parte delle sue tariffe low cost. Il provider inglese mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di ricaricabili molto vantaggiose per quanto concerne le soglie di consumo ed i prezzi. La ricaricabile migliore per gli abbonati in questa circostanza è la Special 70 Giga.

Vodafone, a marzo c’è la promozione 70 Giga

Nel dettaglio la Special 70 Giga di Vodafone prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con le velocità del 5G.

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile si troveranno a pagare 7,99 euro ogni trenta giorni con un costo per l’attivazione fisso pari a 10 euro. Questo costi di attivazione sarà necessario per la ricezione della SIM e per l’attivazione della rete.

Anche per la stagione primaverile, Vodafone conferma le sue recenti indicazioni commerciali ed in particolare la garanzia di un canone fisso durante il primo semestre. Nei sei mesi successivi all’attivazione della ricaricabile, infatti, il gestore si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione né sui costi mensili né tantomeno sulle soglie di consumo per telefonate, SMS ed internet.

I clienti che sono interessati a sottoscrivere questa ricaricabile possono effettuare la richiesta di attivazione direttamente presso uno dei punti vendita del gestore sul suolo nazionale. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione. Per quest’operazione necessari sino a tre giorni lavorativi.