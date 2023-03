Smartphone, i migliori consigli per una ricarica ottimale

La durata della batteria dello smartphone è una delle preoccupazioni più comuni tra gli utenti. Ricaricare correttamente il dispositivo può aiutare a prolungarne la vita e garantire un’esperienza d’uso ottimale. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli degli esperti per mantenere la batteria in salute e farla durare più a lungo.

Smartphone: cosa fare e cosa non fare?