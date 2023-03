Quando si parla di autostrade, sono pochi quelli che sanno che è illegale per i pedoni “accedere” o camminare in autostrada. È anche illegale per i veicoli che si muovono lentamente come le biciclette entrarci. Questa legge protegge sia i guidatori che i pedoni. Gli esperti concordano sul fatto che, anche in caso di emergenza, dovresti fare tutto ciò che è in tuo potere per evitare di camminare in autostrada.

Con la parola autostrada si intende una strada pensata per i veicoli a motore con un numero limitato di punti di accesso. Di solito si tratta di rampe di ingresso/uscita. Questo sistema di strade rende più facili i viaggi tra i vari paesi/regioni.

Illegale per i pedoni

È quindi illegale per i pedoni camminare sulle autostrade, e uno dei motivi di questa legge è che le auto ad alta velocità e il traffico a bassa velocità sono una ricetta perfetta per gli incidenti.

Un altro motivo di questa legge è che viaggiare in autostrada richiede attrezzature di sicurezza approvate. È impossibile che un pedone sopravviva a una collisione con un’automobile rispetto al conducente di un’altra auto.

Ricordiamo che ogni volta che è disponibile un marciapiede, i pedoni devono rimanerci sopra e mai andare sulla fuori strada. Quando esistono strisce pedonali contrassegnate, devono utilizzarle per attraversare.

In una strada senza marciapiede, possono camminare sulla strada. Tuttavia, devono farlo nella direzione opposta al traffico per ottenere la massima visibilità. Devono anche camminare il più vicino possibile al bordo della corsia. Per questo motivo, non è mai legale camminare in mezzo alla strada.