Manca davvero pochissimo al lancio del nuovo Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, nuovo mid-range del colosso cinese. Il dispositivo in questione sembrerebbe puntare parecchio sull’essere il flagship dell’anno.

Redmi Note 12 Turbo è in dirittura d’arrivo con specifiche di tutto rispetto e ci sarà anche una versione speciale dedicata ad Harry Potter. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo si vestirà da Harry Potter

Il nuovo Redmi Note 12 Turbo x Harry Potter è stato svelato dai social cinesi di Xiaomi: non viene mostrato il dispositivo ma parte del contenuto della confezione. Oltre allo smartphone, con una cover dedicata, ci sarà anche una bacchetta, degli sticker ed uno spillo per SIM a tema. Il debutto di questa versione speciale è atteso oggi, martedì 28 marzo 2023 insieme al modello standard.

Il dispositivo venterà la presenza dell’ultimo Snapdragon 7+ Gen 2, chipset di fascia media che punta al top. Ovviamente non mancheranno uno schermo OLED a 120 Hz, 67W di ricarica rapida ed una fotocamera da 64 MP con OIS. Lo schermo sarà un pannello punch-hole centrale OLED 12-bit HDR10+ da 6,67″ Full HD+ in 20:9 a 395 PPI, con refresh rate a 120 Hz, copertura 100% DCI-P3, PWM Dimming a 1.920 Hz e certificazione SGS contro le luci blu, il tutto protetto da vetro Gorilla Glass 5 e certificazione IP53 e con lettore d’impronte laterale.

Non sappiamo ancora i dettagli sul prezzo di vendita e non è dato di sapere se arriverà o meno anche in altri paesi, oltre alla Cina. Al momento non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo.