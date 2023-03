Philips è pronta per far faville, con le nuovissime offerte di Primavera lanciate proprio in questi giorni da Amazon, è riuscita a scontare uno dei suoi prodotti di punta, appunto una friggitrice ad aria, raggiungendo uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto.

Tutte le promozioni Amazon, con le offerte migliori, gli sconti ed i coupon gratis, sono disponibili solamente sul canale Telegram di TecnoAndroid, che potete raggiungere a costo completamente azzerato tramite il seguente link.

Philips, questa friggitrice ad aria costa pochissimo

Quanti di voi vorrebbero una friggitrice ad aria? oggi con Amazon è possibile averla al prezzo finale di soli 149 euro, grazie sopratutto all’incredibile campagna promozionale lanciata fino al 29 marzo, all’interno della quale il prezzo risulta essere scontato dai 199 euro di partenza effettivi (LINK ACQUISTO).

Il prodotto di cui vi parliamo appartiene alla fascia alta del settore, ed è caratterizzato da specifiche tecniche di altissimo livello, si tratta precisamente della Philips Airfryer XL Essential, versione di grandi dimensioni, appunto da 6,2 litri, con tecnologia Rapid Air, e possibilità di controllo tramite l’ampio display touchscreen presente anteriormente. Il dispositivo è realizzato interamente in plastica, con una finitura lucida molto elegante e bella alla vista, nonchè un manico argentato che crea contrasto con il resto. Il form factor è iconico, mentre il display touchscreen è sicuramente intuitivo è dal facile utilizzo, sebbene comunque non abbia luminosità regolabile.

L’acquisto, come vi abbiamo anticipato, è possibile al prezzo indicato solo fino al 29 marzo 2023 incluso, salvo esaurimento anticipato delle scorte, infatti non possiamo assicurarvi che sarà disponibile per sempre.