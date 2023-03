Lidl fa sognare tutti i consumatori in Italia con una campagna promozionale veramente molto ricca di offerte e di prodotti scontatissimi, che sono pronti per soddisfare le richieste di tutti coloro che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo.

Spendere poco con Lidl è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, arrivano infatti sconti speciali con i prodotti ai prezzi più bassi che indubbiamente abbiamo mai visto, comprendendo anche la tecnologia di ultima generazione, non solo gli alimentari o i beni di prima necessità.

Lidl incanta con tantissime offerte molto speciali

Nuova settimana e nuova tornata di sconti in casa Lidl, dato l’arrivo della bella stagione, l’azienda ha deciso di focalizzare la propria attenzione sul mondo del fai-da-te e del giardinaggio, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una serie di ottimi prezzi bassi.

Si parte dall’idropulitrice ricaricabile, in vendita a soli 59 euro, passando per compressore a pompa ricaricabile a 24 euro, lucidatrice ricaricabile a 39 euro, spargitore universale ricaricabile a 39 euro, motosega ricaricabile a 59 euro, tagliabordi a 29 euro, tagliarami a 59 euro, potatore a 59 euro, cesoia per erba e cespugli a soli 39 euro, tutti i prodotti sono da considerarsi ricaricabili, quindi dotati di una batteria integrata removibile.

Non manca ovviamente la motosega a benzina, disponibile all’acquisto a 99 euro , il tagliasiepi elettrico a 79 euro, oppure anche il tosaerba elettrico, disponibile a soli 79 euro. I prodotti sono disponibili solamente nella settimana corrente nei negozi Lidl con scorte limitate.