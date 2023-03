Filippo Bernardini si è dichiarato colpevole di aver rubato oltre 1.000 manoscritti.

Bernardini ha lavorato come coordinatore dei diritti a Londra per Simon & Schuster, che non è stato implicato in nessuno dei suoi crimini. Ha impersonato agenti ed editori tramite e-mail per ottenere romanzi e altre opere da scrittori e dai loro rappresentanti.

Secondo Il Libraio, nelle carte giudiziarie pubblicate la scorsa settimana Bernardini ha affermato di non aver mai fatto trapelare i manoscritti che ha ottenuto, ma “voleva tenerli per se, prima che finissero nelle librerie ”.

Nella sua dichiarazione, ha sentito una “connessione speciale e unica con l’autore, quasi come se fossi l’editore di quel libro” durante la lettura di alcuni dei manoscritti.

Descrivendo in dettaglio come ha iniziato il suo piano per ottenere manoscritti, Bernardini ha detto di averli visti essere condivisi “tra editori, agenti e scout letterari o anche con individui al di fuori del settore“, e si è chiesto perché non potesse ottenerli.

Una storia travagliata

A partire dall’agosto 2016, e proseguendo fino al suo arresto a New York nel gennaio 2022, Bernardini ha impersonato centinaia di persone nel mondo dell’editoria inviando email da account falsi.

“Un giorno, ho creato un indirizzo e-mail falso per qualcuno che conoscevo nel settore dell’editoria e ho inviato un’e-mail a qualcun altro che conoscevo per chiedere un manoscritto prima della pubblicazione“, ha detto Bernardini nella sua dichiarazione. “Ho scritto nello stile e usando il linguaggio che avevano usato i miei ex colleghi. Quando la richiesta è andata a buon fine, da quel momento in poi, questo comportamento è diventato un’ossessione, un comportamento compulsivo”.

Bernardini ha scritto che sapeva quanto fossero “enormi, stupide e sbagliate le mie azioni” e che sarebbe stato associato per sempre al suo crimine.

Il suo avvocato Jennifer Brown ha scritto in una dichiarazione di condanna che Bernardini è cresciuto come un bambino solitario, vittima di bullismo in una parte conservatrice dell’Italia ed è stato confortato dai libri.