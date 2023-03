Flipper Zero, il multitool per hacker etici e appassionati di tecnologia

Flipper Zero è un dispositivo all-in-one che si propone come un multitool per hacker etici, appassionati di sicurezza informatica e amanti della tecnologia in generale. Creato dalla startup russa Flipper Devices, questo gadget compatto offre una vasta gamma di funzionalità pensate per facilitare l’interazione con dispositivi elettronici e testare la sicurezza di vari sistemi. Vediamo in dettaglio cos’è, a cosa serve e quanto costa.

Flipper Zero: tutti i dettagli

Flipper Zero è un dispositivo portatile che combina diverse funzionalità in un unico gadget. È stato progettato per consentire agli utenti di interagire con una vasta gamma di dispositivi e sistemi elettronici, come sistemi di controllo accessi, dispositivi Bluetooth e Wi-Fi, sensori infrarossi e molto altro. Grazie al suo design compatto e alle sue numerose funzionalità, Flipper Zero è un ottimo strumento per chi desidera esplorare il mondo della sicurezza informatica e dell’hacking etico.

Flipper Zero è molto utile per testare la sicurezza di sistemi e dispositivi e per semplificare compiti quotidiani. Alcune delle sue caratteristiche principali includono:

Emulazione di badge RFID e NFC : consente di clonare e simulare badge e tag RFID/NFC, utili per testare la sicurezza di sistemi di controllo accessi.

: consente di clonare e simulare badge e tag RFID/NFC, utili per testare la sicurezza di sistemi di controllo accessi. Analizzatore di frequenza radio : permette di ricevere e trasmettere segnali radio su una vasta gamma di frequenze, facilitando l’analisi e il reverse engineering di comunicazioni wireless.

: permette di ricevere e trasmettere segnali radio su una vasta gamma di frequenze, facilitando l’analisi e il reverse engineering di comunicazioni wireless. Controllo remoto infrarosso : integra un trasmettitore e un ricevitore infrarosso per interagire con dispositivi che utilizzano telecomandi a raggi infrarossi, come TV, condizionatori e sistemi di automazione domestica.

: integra un trasmettitore e un ricevitore infrarosso per interagire con dispositivi che utilizzano telecomandi a raggi infrarossi, come TV, condizionatori e sistemi di automazione domestica. Sniffer Bluetooth e Wi-Fi : consente di rilevare e analizzare il traffico Bluetooth e Wi-Fi nelle vicinanze per individuare vulnerabilità e problemi di sicurezza.

: consente di rilevare e analizzare il traffico Bluetooth e Wi-Fi nelle vicinanze per individuare vulnerabilità e problemi di sicurezza. Supporto per scripting: supporta Python e consente di creare e modificare script personalizzati per automatizzare attività e sperimentare nuove funzionalità.

Attualmente, il suo costo è di circa $169 per il modello base, che include tutte le funzionalità sopra descritte. Tuttavia, può variare a seconda delle eventuali promozioni, sconti e offerte disponibili.