Facebook, 5 consigli per proteggere l'account e prevenire furti e violazioni

Tutti siamo vulnerabili, specialmente su Facebook. Ad ottobre 2022, Meta ha rivelato che un milione di utenti non ha potuto accedere ai propri profili a causa di oltre 400 app Android e Apple create per rubare credenziali. Nel 2021, i dati personali di oltre 500 milioni di utenti sono stati esposti su forum di hacking. Chiunque può cadere nella trappola e trovarsi bloccato quando tenta di accedere al proprio profilo.

Facebook: come salvarsi dagli hacker?

Recuperare le credenziali è molto difficile, prevenirne il furto è più semplice. Per questo alcune precauzioni come l’uso di password sicure e l’attivazione di notifiche via email possono salvarci. È importante avere un piano B per non perdere le informazioni salvate sul profilo. Ecco alcuni suggerimenti:

Attivare l’autenticazione a due fattori: per aumentare la sicurezza dell’account, attivare un codice speciale oltre alla password. Così, anche se un hacker dovesse ottenere la password, troverebbe un ulteriore ostacolo. Aggiornare l’indirizzo email su Facebook: verificare che l’indirizzo email associato all’account sia aggiornato, in modo da ricevere le comunicazioni relative al ripristino della password. Non utilizzare la stessa password: usare password diverse per ogni account riduce il rischio di furto. Generare password casuali con apposite app può essere un’ottima opzione. Essere vigili per evitare truffe: non rispondere a messaggi sospetti che chiedono codici di sicurezza, denaro o link per recuperare la password, anche se provengono da amici o parenti. Non condividere mai le informazioni di accesso con nessuno. Creare un backup dell’account: avere un piano di riserva per non perdere tutte le informazioni caricate sul profilo, salvando l’account Facebook e creando un backup di contatti, post, foto e video.

Seguendo queste precauzioni, sarà possibile proteggere il proprio account Facebook e ridurre il rischio di furto e violazioni.