Expert non finisce mai di stupire gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, arrivano infatti i migliori sconti dell’anno, con la possibilità comunque di fruirne perfettamente in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze territoriali.

Oltre a questo, coloro che invece vogliono godere dei medesimi sconti tramite il sito ufficiale, potranno acquistare gli stessi prodotti senza spostarsi dal divano di casa, con la certezza comunque di ricevere la merce a domicilio, anche se potrebbe venire richiesto il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo (spese di spedizione).

Expert, questi sono gli sconti migliori

Una promozione veramente unica è stata lanciata proprio in questi giorni da Expert, arriva il volantino che propone gratis agli utenti addirittura uno smartphone, a patto che il consumatore acquisti uno dei modelli effettivamente contrassegnati. In cambio, infatti, verrà consegnato direttamente alla cassa il bellissimo Motorola Moto E13, del valore commerciale di 129 euro.

Al netto di questa incredibile occasione, sono davvero molti gli smartphone in promozione, infatti partiamo da un Galaxy S22, in vendita a soli 699 euro, per scendere poi verso innumerevoli modelli più economici, tutti accomunati da prezzi che non superano i 400/500 euro, tra cui spiccano Honor X7A, Oppo A78, Oppo A54s, Honor Magic5 Lite, Realme R10, TCL 403, realme C33, Galaxy A13, redmi 10C e tanti altri ancora.

I singoli sconti dell’ottimo volantino di casa expert possono essere visionati nella loro interezza sul sito ufficiale dell’azienda.