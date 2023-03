Esselunga è SUPER, le offerte al 70% distruggono Unieuro sulla telefonia

Non sarà questa la volta giusta per la concorrenza per provare a battere un colosso come Esselunga. Il nuovo volantino, che rappresenta la versione finale del catalogo per questo mese di marzo, mostra dei prezzi eccezionali soprattutto nel mondo della casa. In particolar modo a spiccare sono i costi ridotti sulla telefonia, ma c’è anche molto altro ancora.

Ovviamente ci sono anche le offerte che vengono dal web, tra le quali a vincere è sicuramente Amazon. Il celebre colosso e-commerce infatti ogni giorno propone il meglio soprattutto dal lato dell’elettronica, ma cosa bisogna fare per non perdere neanche un’offerta? Il tutto è molto più semplice se scegliete il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Esselunga propone degli sconti clamorosi nel nuovo volantino, è l’ultima di marzo ma i prezzi sono davvero eccezionali

Oltre a tutti i beni di prima necessità, questa volta Esselunga ha deciso di dare uno schiaffo alla concorrenza anche sul piano dell’elettronica. Stando a quanto riportato, ci sono tantissimi prezzi invitanti sia per quanto riguarda il mondo della casa, sia per quanto riguarda la telefonia. In particolar modo ecco due prezzi eccezionali, i quali vanno a riguardare da vicino un telefono di un celebre marchio e anche un elettrodomestico tra i più ricercati in assoluto.

Oltre ad una friggitrice ad aria disponibile a meno di 65 €, il grande sconto questa volta riguarda un dispositivo mobile. Stiamo parlando di uno smartphone di casa Samsung, più precisamente il nuovo Galaxy A04S. Il dispositivo viene offerto da Esselunga in sconto a soli 139 €.