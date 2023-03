In questo articolo capiremo come eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica del tuo iPhone.

Per prima cosa, bisogna eseguire sempre il backup dei dati prima di avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica su un iPhone. In caso contrario, perderai i tuoi dati. Ecco come fare:

Vai su Impostazioni, Generali, Ripristina, Cancella tutto il contenuto e le impostazioni.

Inserisci il passcode e scegli Cancella.

Questo articolo spiega come ripristinare qualsiasi modello di iPhone che utilizza la versione iOS 12 o successiva per portarlo alle sue impostazioni originali.

Come resettare completamente un iPhone

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta il tuo iPhone alle condizioni in cui si trovava quando ha lasciato il produttore per la prima volta, completamente pulito, con tutti i tuoi dati andati. Dopo aver eseguito il backup dei dati e disattivato iCloud e Dov’è, sei pronto per iniziare.

Segui questi passaggi per riportare il tuo iPhone allo stato originale:

Tocca Impostazioni.

Scorri verso il basso e tocca Generale.

Scorri fino in fondo e tocca Ripristina.

Nella schermata Ripristina, tocca Cancella tutto il contenuto e le impostazioni.

Se richiesto, inserisci il passcode impostato sul telefono.

Lo schermo visualizza un avviso che tutta la musica, gli altri media, i dati e le impostazioni verranno cancellati. Tocca Cancella per continuare. Se non desideri ripristinare lo stato predefinito del telefono, tocca Annulla.

Ci vogliono alcuni minuti per eliminare tutto dall’iPhone. Al termine del processo, l’iPhone si riavvia e l’iPhone è stato ripristinato alle impostazioni originali.

Quando ripristini le impostazioni di fabbrica di un iPhone, rimuovi tutti i dati da esso. Ciò significa che perderai tutta la tua musica, app, contatti, foto e qualsiasi altro dato sul dispositivo. Tutto ciò che rimarrà è iOS e le app preinstallate.