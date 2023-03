Amazon riparte da dove si era fermata, con le incredibili offerte di Dicembre, mettendo subito in chiaro di voler essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, per questo motivo ha deciso di lanciare tantissimi sconti speciali per tutti gli utenti, comprendendo anche le Samsung galaxy Buds Live.

Amazon, questo sconto è da pazzi

Lo sconto migliore del momento è stato applicato sulle bellissime Samsung Galaxy Buds Live, vere e proprie cuffiette true wireless, caratterizzate da un design ed un form factor veramente unici nel loro genere, in vendita oggi a soli 59 euro, con un risparmio del 65% rispetto ai 169 euro previsti di listino (ACQUISTATELE QUI).

Le cuffiette in questione sono caratterizzate, oltre dal design unico, anche da ottime specifiche tecniche che le innalzano verso la fascia altissima della telefonia mobile. Sulla superficie sono dislocati ben 3 microfoni atti a migliorare la qualità della voce in chiamata, senza dimenticarsi dell’accelerometro, il cui obiettivo è quello di migliorare il segnale vocale, cercando di filtrare i rumori esterni.

Lo speaker da 12 mm si focalizza molto sui bassi, nell’estremo tentativo di migliorarli il più possibile, mentre la batteria da 472mAh in custodia e da 60mAh in auricolare, offre una buona autonomia generale, impreziosita dalla ricarica rapida che permette di godere di un’ora di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica (pieno supporto alla ricarica wireless con standard Qi).